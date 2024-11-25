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Аэропорт Антальи возобновил прием самолетов

Аэропорт Антальи возобновил прием рейсов после возгорания российского самолета

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Jan Woitas/DPA/Global Look Press

Международный аэропорт Антальи в Турции возобновил прием рейсов после возгорания самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

После инцидента посадки в аэропорту были отменены до 3:00. Вылеты из аэропорта производились с военной взлетно-посадочной полосы.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее были названы имена членов экипажа российского самолета, загоревшегося в Анталье.

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