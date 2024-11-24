Росавиация отреагировала на инцидент с загоревшимся в Турции российским Superjet 100

В Росавиации выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский Superjet 100. Об этом в Telegram-канале написал ее представитель Артем Кореняко.

Он подтвердил, что возгорание лайнера авиакомпании «Азимут» случилось после посадки.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у лайнера загорелся двигатель.

Ранее на борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета.