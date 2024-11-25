Названы имена членов экипажа российского самолета, загоревшегося в Анталье

«Известия» со ссылкой на источник сообщили имена членов экипажа Sukhoi Superjet 100, который загорелся в Анталье. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале издания.

В состав экипажа рейса Сочи — Анталья вошли: командир воздушного судна Владимир Николаевич Чернов, командир-стажер А. С. Прядкин и второй пилот Дмитрий А. Подрубилин.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель. Пассажирам сгоревшего SSJ рекомендуют держать связь с туроператорами.

Ранее сообщалось, что в России могут возбудить уголовное дело из-за возгорания самолета в Анталии.