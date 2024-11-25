Пассажирам загоревшегося в аэропорту Антальи самолета не выдают багаж четыре часа

Пассажиры загоревшегося самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут» почти четыре часа находятся в международном аэропорту Антальи в Турции, ожидая багаж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Представитель «Азимута» на вопросы пассажиров о багаже не дал конкретных ответов. За время ожидания он приносил воду, кофе и еду из кафе быстрого питания, отмечается в публикации.

По данным SHOT, посадка самолета в аэропорту была жесткой — многие пассажиры ударились о соседние кресла, а когда показалось пламя, в салоне началась давка.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее были названы имена членов экипажа российского самолета, загоревшегося в Анталье.