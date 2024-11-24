Российские дипломаты выехали на место возгорания российского самолета в Турции

Российские дипломаты оперативно выехали на место происшествия с российским самолетом в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметила, что посольство России и генеральное консульство в Анталье находятся в контакте с местными властями, чтобы оказать помощь россиянам, находившимся на борту загоревшегося самолета.

Вечером 24 ноября пожар произошел в самолете российской авиакомпании «Азимут» Superjet 100 при посадке в аэропорту турецкой Антальи. Самолет потушили, а 79 пассажиров, которые находились на борту лайнера, эвакуировали. В Росавиации выясняют причины происшествия. При этом пожар на борту не был вызван отказом систем.

Ранее аэропорт Антальи приостановил прием самолетов.