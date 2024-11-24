На борту загоревшегося в Турции российского самолета не было отказа систем

На борту загоревшегося в аэропорту турецкой Антальи российского самолета не произошло отказов систем. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По предварительным данным, возгорание двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» вызвал удар о взлетно-посадочную полосу из-за жесткой посадки в неблагоприятных погодных условиях.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее на борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета.