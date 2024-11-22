Для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь

Вывезенные с Украины жителей Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы. Об этом сообщил глава Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас 46 жителей Курской области возвращаются в Россию <…>. Они <…> скоро будут дома», — написал он.

По словам Савчука, для всех подготовлена первичная гуманитарная помощь. Психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей окажут курянам «необходимую поддержку». Он обратил внимание, что РКК разыскивал жителей по заявкам родственников с начала чрезвычайной ситуации в Курской области.

Савчук поблагодарил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, Международный Комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест и всех, причастных к этой гуманитарной операции.

В пятницу, 22 ноября, Москалькова сообщила, что в результате прошедших переговоров в Россию с Украины вернулись жителей Курской области.

Ранее волонтер заявила, что ряд пленных солдат ВСУ хочет остаться в России.