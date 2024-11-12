Володин объяснил смысл запрета пропаганды чайлдфри

Законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри позволит женщинам самим и без давления решать, рожать ли детей. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

Он пояснил, что данный закон решили принять «за то, чтобы каждая женщина принимала решение самостоятельно, чтобы на нее никто не давил».

Володин добавил, что российские власти должны создавать условия для того, чтобы детей было больше. По его словам, в этом смысл принимаемого закона.

Во вторник Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о запретах пропаганды чайлдфри и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Володин заявлял, что они «призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность».

Распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, запрещается в интернете, СМИ, кино и рекламе. Штрафы за пропаганду чайлдфри в России составят от 100 тысяч до 5 млн рублей.

Совет Федерации рассмотрит закон о запрете пропаганды чайлдфри на заседании 20 ноября. После этого он поступит на подпись президенту.

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.