Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри). Документ опубликован на портале правовых актов.

Исключения составят распространение информации о монашестве, соблюдении обета безбрачия (целибата), если она будет основана на внутренних установлениях религиозных организаций.

Согласно закону, за нарушение запрета предусмотрены штрафы до 400 тыс. рублей для физических лиц, для должностных — до 800 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа может достигать пяти миллионов рублей.

20 ноября Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект. В ходе пленарного заседания проект поддержали 162 сенатора, против выступил только один.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что этот запрет пропаганды чайлдфри позволит женщинам самим и без давления решать, рожать ли детей.

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.