Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб за пропаганду отказа от деторождения

close
Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри). Документ опубликован на портале правовых актов.

Исключения составят распространение информации о монашестве, соблюдении обета безбрачия (целибата), если она будет основана на внутренних установлениях религиозных организаций.

Согласно закону, за нарушение запрета предусмотрены штрафы до 400 тыс. рублей для физических лиц, для должностных — до 800 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа может достигать пяти миллионов рублей.

20 ноября Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект. В ходе пленарного заседания проект поддержали 162 сенатора, против выступил только один.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что этот запрет пропаганды чайлдфри позволит женщинам самим и без давления решать, рожать ли детей.

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами