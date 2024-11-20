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Совфед одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри

Совфед одобрил законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил законопроект, который предусматривает запрет пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пленарного заседания за решение проголосовали 162 сенатора, против — 1.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября текущего года. Его подготовили 174 депутата и пять сенаторов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко.

12 ноября документ был принят Государственной думой. Его поддержали 403 депутата. Против инициативы проголосовавших не было.

Согласно законопроекту, за нарушение запрета предусмотрены штрафы. Для физических лиц размер санкции составит до 400 тысяч рублей, для должностных — до 800 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составит до пяти миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что законопроект о запрете идеологии чайлдфри позволит женщинам самим и без давления решать, рожать ли детей.

Ранее Шахназаров оценил российское кино на пропаганду чайлдфри.

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