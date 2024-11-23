Полиция отпустила политика Шлосберга

Политик, глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) отпущен из линейного отделения полиции в аэропорту Пскова, ранее он был задержан по возвращении из Москвы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яблока».

Там добавили, что полицейские изъяли у Шлосберга ноутбук, телефон и флешку.

Telegram-канал Baza писал, что в субботу, 23 ноября, Шлосберг прилетел в Псков из Москвы. После приземления около 10:00 (мск) к нему подошли полицейские и предложили пройти с ними. Мужчину увезли на микроавтобусе. Причина задержания политика пока не уточняется.

2 октября в квартиру Шлосберга в Пскове пришли с обысками. Они были связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Зампред партии «Яблоко» предположительно опубликовал в соцсетях видео без маркировки о том, что он признан иноагентом.

В этот же день в партии «Яблоко» сообщили, что Шлосберга отправили на допрос в правоохранительных органах. Он стал подозреваемым по уголовному делу.

Ранее суд оштрафовал Шлосберга за отсутствие маркировки иноагента.