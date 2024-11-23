Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство было удовлетворено», — говорится в сообщении.

В суде не уточнили, на какое имущество экс-замгубернатора был наложен арест.

В сентябре сотрудники ФСБ начали проверку в отношении Петроченко. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, инициатором процесса выступил он сам.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко. Его задержали с поличным при получении взятки от бизнесмена. В отношении обоих фигурантов возбудили уголовное дело по обвинению в получении и даче взятки в особо крупном размере.

Если экс-замгубернатора признают виновным, суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, Петроченко рискует потерять право занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Ранее бизнесмен дал показания против экс-замгубернатора Брянской области по делу о взятке.