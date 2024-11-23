Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области

Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области Петроченко

close
Правительство Брянской области

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство было удовлетворено», — говорится в сообщении.

В суде не уточнили, на какое имущество экс-замгубернатора был наложен арест.

В сентябре сотрудники ФСБ начали проверку в отношении Петроченко. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, инициатором процесса выступил он сам.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко. Его задержали с поличным при получении взятки от бизнесмена. В отношении обоих фигурантов возбудили уголовное дело по обвинению в получении и даче взятки в особо крупном размере.

Если экс-замгубернатора признают виновным, суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, Петроченко рискует потерять право занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Ранее бизнесмен дал показания против экс-замгубернатора Брянской области по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами