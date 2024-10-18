Экс-заместителя главы Брянской области Петроченко могут осудить на 15 лет

Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

По информации журналистов, экс-чиновника арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Если его признают виновным, суд может назначить Петроченко наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, бывший заместитель главы российского региона рискует потерять право занимать определенные должности на срок до 15 лет.

В сентябре 2024 года сотрудники Федеральной службы безопасности РФ начали проверку в отношении экс-заместителя губернатора Брянской области. Как рассказал глава региона Александр Богомаз, инициатором соответствующего процесса выступил он сам.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали Петроченко, а 16 октября Басманный районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО. Бывшего чиновника арестовали на один месяц и 29 суток, то есть до 14 декабря текущего года. Изначально причина избрания ему такой меры пресечения не раскрывалась.

Ранее в Самарской области задержали бывшего министра финансов региона Андрея Прямилова.