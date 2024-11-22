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Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой

Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой, получившей 5,5 года колонии

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Защита обжаловала приговор педиатру Надежде Буяновой, которая получила 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Оскар Черджиев.

«Пока подал краткую апелляционную жалобу, не позднее вторника дополню ее и направлю в суд. Сохраняем оптимизм и надеемся на отмену приговора в Мосгорсуде», — сказал адвокат.

По его мнению, Буянова должна быть оправдана.

12 ноября 68-летнюю Надежду Буянову признали виновной по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и назначили ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В феврале 2024 года глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении педиатра после публикации в СМИ, в которой вдова российского военнослужащего Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец был «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в поддержку педиатра Буяновой выступили 150 врачей.

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