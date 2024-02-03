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Суд оставил на свободе педиатра, обвиняемую в распространении фейков про армию

Суд оставил на свободе педиатра Буянову, обвиняемую по делу о «фейках» про ВС РФ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тушинский районный суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство следствия о заключении под стражу педиатра московской поликлиники Надежды Буяновой по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным следствия, на приеме в детской больнице женщина некорректно высказалась о павшем в зоне специальной операции (СВО) отце своего семилетнего пациента. Об инциденте рассказыала вдова военнослужащего Telegram-каналу Mash.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении Буяновой Н.Ф. меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в пресс-службе судов.

После публикации Mash глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра. Вечером 2 февраля дома у Буяновой прошли обыски. Женщине грозит до пяти лет колонии.

В конце января сообщалось, что Шахтинский городской суд в Ростовской области приговорил 72-летнюю пенсионерку к 5,5 годам колонии по делу за публикацию фейков о российской армии. Основанием для уголовного дела стали два репоста женщины в социальных сетях.

Ранее в Госдуме одобрили ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки об армии.

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