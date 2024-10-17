«У границы с крупной суммой»: как задержали педиатра Буянову

Обвиняемую в фейках о ВС РФ педиатра Надежду Буянову задержали у границы со значительной суммой денег, сообщило РИА Новости. Это произошло больше полугода назад — с апреля женщина находится в СИЗО. При этом адвокат врача заявил, что она не пыталась уехать из страны, а действовавшая на тот момент мера пресечения — запрет определенных действий — не ограничивала право Буяновой передвигаться по России и по миру.

Московского педиатра Надежду Буянову, которую обвиняют в фейках против российской армии, во время розыска задержали у границы с иностранным государством со «значительной суммой денег», сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как указано в материалах дела, установить местонахождение Буяновой удалось «исключительно вследствие разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов».

Задержали Буянову больше полугода назад — она находится в СИЗО с апреля . Перед этим у нее была более мягкая мера пресечения — запрет определенных действий, но обвиняемая, по заявлению Мосгорсуда, нарушила ее, попытавшись сбежать из страны. Женщину задержали в «непосредственной близости от границы Российской Федерации», после чего ее решили арестовать.

При этом адвокат врача Оскар Черджиев заявил РИА Новости, что женщина не пыталась сбежать за границу.

«На границе ее никто не обнаружил, тогда бы ее задержали при переходе границы. Она действительно находилась в соседней с Москвой области, не так далеко отсюда <...> Она имела право передвигаться и по России, и по миру. Об этом прямо указано в постановлении суда», — заявил адвокат.

Черджиев пояснил, что Буянова хотела повидаться с родственниками, а нашли ее в регионе, соседнем с Белоруссией . При этом следователь Артем Шаров ранее заявлял, что педиатра обнаружили в Смоленской области , «рядом с границей с Украиной» (Смоленская область не имеет границы с украинской территорией). Мосгорсуд со своей стороны заявил, что у врача есть родные в иностранном государстве, рядом с которым ее задержали (суд не уточнил, какую страну имеет в виду — Украину или Белоруссию).

Информацию о наличии у его подзащитной денег Черджиев отрицать не стал, но призвал не делать выводы о размере суммы.

«При ней, возможно, находились денежные средства, это не отрицается, при каждом человеке есть деньги для того, чтобы ими пользоваться, и нельзя сказать, что эта сумма настолько значительная, чтобы делать какие-то выводы», — отметил адвокат.

Кроме того, в суде сообщили, что при задержании у педиатра были с собой средства связи. Их использование было запрещено: Буянова не могла пользоваться интернетом, почтой и даже телеграфом, а также общаться со свидетелями по ее делу и другими участниками судопроизводства, кроме защитников, следователей и прокурора. Во время поездки врач перестала выходить на связь, поэтому следствие решило, что обвиняемая скрывается. Наличие у Буяновой средств связи адвокат не прокомментировал.

Помимо того, что женщина не выходила на связь, она не явилась 24 апреля в органы знакомиться с материалами дела. Адвокат считает, что для розыска это недостаточные обоснования. Он напомнил, что подозреваемая могла явиться для ознакомления в любой из назначенных для этого дней.

«Нет никаких оснований считать, что она нарушила меру пресечения, что хотела скрыться, что не явилась по вызову следствия. Не было никаких повесток, не было постановления о ее приводе», — резюмировал юрист.

Дело Буяновой

Зимой 2024 года на 67-летнего педиатра пожаловалась 34-летняя вдова участника СВО Анастасия Акиньшина. Она заявила, что пришла с маленьким сыном в клинику на прием к Буяновой, во время которого мальчик стал хулиганить. Врач спросила, что с ним, мать объяснила, что ребенок тяжело переживает смерть отца-контрактника. В ответ врач назвала погибшего «законной целью Украины» и сказала, что «вообще, Россия виновата сама».

«Она оживилась, надменный тон такой, как с дурачками разговаривают, с издевкой такой. Фраза была ее, какие новости я смотрю», — вспоминала Акиньшина в суде.

Сама педиатр вину не признает. В суде она утверждает, что не говорила приписываемых ей слов.

«Я верующий человек, врач, я просто не могу говорить такие слова <...> Подтверждения ее словам нет, чем я крайне возмущена», — подчеркивала Буянова.

Адвокат врача говорил, что на приеме его подзащитная «лишь установила подозрение на расстройство поведения». Мать же, по его мнению, пришла в ярость, подумав, что «из ее сына хотят сделать больного».