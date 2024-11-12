Суд приговорил 68-летнего педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии

Педиатра Надежду Буянову признали виновной по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и назначили ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает Baza.

При вынесении приговора в зале суда собралась группа поддержки. Она обратилась к ней с небольшой речью, в которой выразила благодарность пришедшим.

«Человек должен сопереживать другим людям. Это в первую очередь, я считаю, потому он и человек считается», — сказала Буянова.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра после публикации в СМИ, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец был «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в поддержку педиатра Буяновой выступили 150 врачей.