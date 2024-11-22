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Неизвестный угрожал устроить теракт в тюменской школе

Ura.ru: в тюменской школе грозились устроить теракт

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Pixabay

В школу №3 в Ялуторовске (Тюменская область) стали поступать сообщения от неизвестного с угрозами прийти с оружием. Об этом пишет Ura.ru.

«Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — рассказала директор школы Лада Павлова.

Источник сообщил, что в полиции подтвердили информацию об угрозах теракта в школе.

Летом в Армавире Краснодарского края 15-летний подросток планировал поджечь школу. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Позже суд приговорил его к трем годам воспитательной колонии.

В июле местного подростка также задержали за попытку теракта в местной школе. В доме у него прошли обыски. Во время мероприятий у него обнаружили футболки с символикой запрещенной в России организации и два коктейля Молотова.

Ранее липецкого подростка осудили за подготовку теракта в школе.

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