Неизвестный угрожал устроить теракт в тюменской школе

В школу №3 в Ялуторовске (Тюменская область) стали поступать сообщения от неизвестного с угрозами прийти с оружием. Об этом пишет Ura.ru.

«Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — рассказала директор школы Лада Павлова.

Источник сообщил, что в полиции подтвердили информацию об угрозах теракта в школе.

Летом в Армавире Краснодарского края 15-летний подросток планировал поджечь школу. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Позже суд приговорил его к трем годам воспитательной колонии.

В июле местного подростка также задержали за попытку теракта в местной школе. В доме у него прошли обыски. Во время мероприятий у него обнаружили футболки с символикой запрещенной в России организации и два коктейля Молотова.

Ранее липецкого подростка осудили за подготовку теракта в школе.