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Суд вынес приговор армавирскому подростку, готовившему теракт

Готовивший теракт в школе в Армавире подросток получил три года колонии

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Подросток, готовивший теракт в школе Армавира Краснодарского края, осужден на три года воспитательной колонии. Подробности сообщили в Telegram-канале пресс-службы объединенных судов региона.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 15-летний молодой человек подготовил смесь для «коктейля Молотова», соорудил взрывное устройство и приобрел два ножа.

Подростка задержали в мае 2023 года. Целью готовящейся акции в СК назвали устрашение населения.

Позже в Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников. По данным Shot, металлодетектор в школе был отключен, а охранница на входе не заметила ничего подозрительного — и пропустила школьника с молотком, ножом и муляжом пистолета в рюкзаке. На первом уроке он набросился на одноклассников.

Ранее психологи объяснили, как выявить у школьника проблемы с психикой.

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