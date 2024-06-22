Липецкого подростка осудили за подготовку теракта в школе

17-летнего жителя Задонского района Липецкой области признали виновным в приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, юноша активно изучал идеологию запрещенных в России движений и в переписках с друзьями высказывал намерение устроить террористический акт в школе.

Когда о готовящемся преступлении стало известно правоохранителям, в отношении юноши возбудили уголовное дело. В ходе обыска в его доме были найдены схожий с автоматом АК-74 предмет, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, националистическая литература, а также компонентные для изготовления самодельного взрывного устройства, которое подросток собрать не успел.

Своей вины молодой человек не признал, приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.