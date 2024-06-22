Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Липецкого подростка осудили за подготовку теракта в школе

В Липецке подросток получил 4 года колонии за подготовку нападения на школу

close
100%
Pexels

17-летнего жителя Задонского района Липецкой области признали виновным в приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, юноша активно изучал идеологию запрещенных в России движений и в переписках с друзьями высказывал намерение устроить террористический акт в школе.

Когда о готовящемся преступлении стало известно правоохранителям, в отношении юноши возбудили уголовное дело. В ходе обыска в его доме были найдены схожий с автоматом АК-74 предмет, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, националистическая литература, а также компонентные для изготовления самодельного взрывного устройства, которое подросток собрать не успел.

Своей вины молодой человек не признал, приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами