В Дагестане подростка задержали за приготовление к теракту в школе

Подростка из Дагестана подозревают в подготовке теракта в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Школьника задержали сотрудники ФСБ, у молодого человека прошли обыски. Во время мероприятий у него обнаружили футболки с символикой запрещенной в России организации и два коктейля Молотова. Еще несколько бутылок и план школы обнаружили на местном стадионе. Выяснилось, что там 16-летний юноша сделал тайник.

По версии следствия, подросток присоединился к организации в прошлом году.

По данным Telegram-канала Mash, молодой человек окончил школу и подал документы в местный колледж, но поступить не смог. Помимо коктейлей Молотова у него в квартире обнаружили ингредиенты для приготовления подобных снарядов.

«Ближайшее время подросток проведет в СИЗО — ему грозит от 15 до 20 лет за терроризм», – сообщается в публикации.

До этого в Бурятии правоохранителям удалось предотвратить теракт на железной дороге. По данным следствия, местный житель связался в мессенджере с куратором, который давал ему задания. Россиянин присматривался к железнодорожной станции и хотел устроить поджог, но его остановили.

Ранее в финской школе произошла стрельба.