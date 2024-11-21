Бывший IT-специалист Блиновской разработал схему дробления ее бизнеса

Бывший IT-специалист блогера Елены Блиновской Илья Бражник разработал схему дробления для ее бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Наталию Сальникову.

«Илья Бражник разработал схему дробления бизнеса», — сказала она.

Адвокат отметила, что это следует из акта проверки налоговой инспекции.

Также в четверг, 21 ноября, на заседании суда стало известно, что Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться.

Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей. Позднее стало известно, что незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом. Подробнее о деле Блиновской — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае.