У Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

Признанная банкротом блогерша Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в нескольких новейших и востребованных районах Дубая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

В документах есть сведения о том, что у Блиновской, чьи фамилия, имя и дата рождения полностью совпадают с данными «королевы марафонов», есть объекты недвижимости в нескольких новейших и востребованных дубайских районах: Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

Например, стоимость апартаментов в Dubai Hills начинается от $245 тыс. (более 24,4 млн рублей), а самые дешевые виллы тут стоят от $898 тыс. (более 89,6 млн рублей) и достигают стоимости в $8 млн (более 798 млн рублей).

Блогерша Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Позднее стало известно, что незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ее собственности остался только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве.

В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом. Из решения следует, что имущество блогера планируют распродать за полгода. Отмечается, что дом блогера в коттеджном поселке «Миллениум Парк» стоит около 600 млн рублей.

Подробнее о деле Блиновской — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о приостановке операций по счетам одной из компаний Блиновского.