Блогер Елена Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Савеловском суде Москвы прокурор озвучила показания свидетельницы, которая работала на Блиновскую.

«В апреле 2023 года Блиновская и Блиновский собрали сотрудников и предложили всем уволиться по собственному желанию», — говорится в показаниях свидетельницы, которая работала специалистом SMM.

Она отметила, что уволилась.

Блогер Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей. Позднее стало известно, что незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом. Подробнее о деле Блиновской — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае.