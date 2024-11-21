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В Кремле прокомментировали призывы врачей освободить педиатра Буянову

Песков: Кремль не получал обращений врачей по делу педиатра Буяновой

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Pavel Bednyakov/AP

В Кремль не поступали обращения от врачей к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании педиатра Надежды Буяновой, приговоренной к 5,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели», — заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли с видеообращением врачей в Кремле, и может ли президент рассмотреть возможность ее помилования.

13 ноября Песков отказался комментировать дело педиатра, указав, что Кремль никогда не комментирует решения судебных инстанций.

12 ноября Тушинский суд Москвы приговорил Буянову к 5,5 года колонии по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Дело против педиатра возбудили в феврале текущего года по распоряжению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Поводом для этого стала жалоба 34-летней многодетной матери Анастасии Акиньшиной, которая привела сына к Буяновой на осмотр.

По словам женщины, на приеме врач спросила, почему мальчик капризничает, на что мать ответила, что поведение ребенка связано с тем, что его отец отправился в зону специальной военной операции, где его не стало. Педиатр в ответ якобы назвала мужчину «законной целью для Украины».

Адвокат Буяновой Оскар Черджиев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что обвинение строилось на оговоре врача, а реальных доказательств, в том числе аудиозаписи приема, в деле нет.

Ранее сообщалось, что в поддержку педиатра Буяновой выступили 150 врачей.

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