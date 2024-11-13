В Кремле отказались комментировать приговор педиатру Буяновой

В Кремле не могут комментировать решение суда по делу 68-летней педиатра Надежды Буяновой, которую признали виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается самого дела, то я не имею права его комментировать. Это решение суда, мы никогда этого не делаем (не комментируем решения инстанций — прим. ред.)», — сказал официальный представитель Кремля.

12 ноября Тушинский суд Москвы приговорил Буянову к 5,5 года колонии по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Дело против педиатра возбудили в феврале по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Основанием стала жалоба 34-летней многодетной матери Анастасии Акиньшиной, которая привела сына к Буяновой на осмотр.

Акиньшина утверждала, что на приеме врач спросила, почему мальчик капризничает. Мать объяснила поведение ребенка тем, что его отец участвовал в СВО, и его не стало, а Надежда в ответ якобы назвала мужчину «законной целью для Украины».

Адвокат Буяновой Оскар Черджиев в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что обвинение строилось на оговоре врача, а реальных доказательств, в том числе аудиозаписи приема, в деле нет.

Ранее в Кремле заявили, что Путин «не ест людей».