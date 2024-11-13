Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отказались комментировать приговор педиатру Буяновой

Песков отказался комментировать приговор о 5,5 года колонии педиатру Буяновой

close
Twitter

В Кремле не могут комментировать решение суда по делу 68-летней педиатра Надежды Буяновой, которую признали виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается самого дела, то я не имею права его комментировать. Это решение суда, мы никогда этого не делаем (не комментируем решения инстанций — прим. ред.)», — сказал официальный представитель Кремля.

12 ноября Тушинский суд Москвы приговорил Буянову к 5,5 года колонии по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Дело против педиатра возбудили в феврале по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Основанием стала жалоба 34-летней многодетной матери Анастасии Акиньшиной, которая привела сына к Буяновой на осмотр.

Акиньшина утверждала, что на приеме врач спросила, почему мальчик капризничает. Мать объяснила поведение ребенка тем, что его отец участвовал в СВО, и его не стало, а Надежда в ответ якобы назвала мужчину «законной целью для Украины».

Адвокат Буяновой Оскар Черджиев в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что обвинение строилось на оговоре врача, а реальных доказательств, в том числе аудиозаписи приема, в деле нет.

Ранее в Кремле заявили, что Путин «не ест людей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами