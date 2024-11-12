«Приговор ужасный»: педиатра Буянову отправили в колонию по делу о фейках о ВС РФ Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

Суд в Москве приговорил 68-летнюю врача-педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ. В своем последнем слове женщина в очередной раз заявила, что невиновна, и подчеркнула, что пожаловавшаяся на нее Анастасия Акиньшина несколько раз меняла свои показания. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что обвинение строилось на оговоре врача, а реальных доказательств, в том числе аудиозаписи приема, в деле нет.

Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 года колонии 68-летнюю врача-педиатра Надежду Буянову по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Буяновой также на два года запретили заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в интернет. Изначально прокурор просил для нее шесть лет колонии с установлением пятилетних запретов после освобождения.

Дело против педиатра возбудили в феврале по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Основанием стала жалоба 34-летней многодетной матери Анастасии Акиньшиной, которая привела сына к Буяновой на осмотр. Акиньшина утверждала, что на приеме врач спросила, почему мальчик капризничает. Мать объяснила поведение ребенка тем, что его отец недавно погиб на СВО, а Надежда в ответ якобы назвала мужчину законной «целью для Украины».

Адвокат женщины Оскар Черджиев тогда отметил, на приеме врач «лишь установила подозрение на «расстройство поведения», а мать, возможно, пришла в ярость, подумав, что из ее сына хотят сделать больного». Педиатр свою вину также не признала, заявив, что ее оклеветали.

То же самое она повторила в своем последнем слове, попросив суд оправдать ее. Кроме этого, врач указала на то, что Акиньшина «постоянно меняла свои показания».

«В обвинительном заключении сказано, что я, имея возможность контактировать с неограниченным кругом лиц, с учетом своего авторитетного положения могла воздействовать на сознание людей и формировать у них негативное отношение. Разве я одна общаюсь с большим количеством людей? А другие врачи? Преподаватели? Священники? И многие-многие другие? Они разве не могут воздействовать на сознание людей? Так можно любого оговорить», — сказала женщина.

Буянова отметила, что врач, а особенно педиатр, «не способен желать зла ребенку, его матери, травмировать психику ребенка». По ее словам, только изверг способен на это и на те слова, которые женщина якобы сказала Акиньшиной и ее сыну на приеме. Аудиозапись осмотра так и не была предоставлена, пишет Baza.

Поддержать Надежду Буянову на заседание пришли несколько человек. К ним она обратилась со словами: «Человек должен сопереживать другим людям. Это в первую очередь, я считаю, потому он и человек считается. Нужно сопереживать и любить людей. Я рада вас видеть и благодарна, что вы пришли».

Во временя оглашения приговора люди из «группы поддержи» перебили судью криками. Опубликованная «Осторожно, новости» аудиозапись свидетельствует, что несколько человек выкрикивали проклятия в адрес судьи и называли решение «позором». После заседания двух слушательниц оставили в зале суда для составления протокола, сообщил РБК.

«Доказательств нет»

Адвокат Оскар Черджиев в беседе с «Газетой.Ru» назвал приговор своей подзащитной Надежде Буяновой «ужасным по своей несправедливости и незаконности».

«Естественно, мы его будем обжаловать. Никаких доказательств нет, мы этой позиции как придерживались, так и придерживаемся. Текст приговора нам неизвестен, и мотивировка. Как получим, внимательно изучим и подадим жалобу в течение 15 суток.

Надеемся, что Мосгорсуд отменит его как незаконный. Об этом мы будем просить в нашей апелляционной жалобе», — заявил адвокат.

Защитник также настаивает на том, что в деле педиатра нет никаких доказательств, кроме показаний Анастасии Акиньшиной. В том числе отсутствует аудиозапись осмотра из кабинета.

«Ну я не могу назвать это показаниями – в деле просто рассматривался протокол допроса ее несовершеннолетнего малолетнего ребенка. Нам суд отказал в его допросе. То есть мы не могли непосредственно убедиться в том, что он такое говорил. Я это оспаривал, потому что это просто несвойственно ребенку его возраста все это воспроизвести», — отметил Черджиев.

По его словам, обвинение построено на оговоре педиатра. Адвокат пояснил, что Акиньшина сначала утверждала, что в момент разговора ребенка в кабинете не было, и ее показания были закреплены на очной ставке. Однако потом женщина изменила свой рассказ.

Черджиев также добавил, что пока не знает, как сама Буянова отреагировала на приговор. Защитник уточнил, что на финальное заседание пришло много людей, поэтому он не смог поговорить со своей подзащитной, после оглашения ее сразу увели.

«Мы поедем потом к ней в СИЗО, встретимся, все обсудим. Нужно пока все это осознать», — заключил он.