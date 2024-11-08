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В Ростове-на-Дону мужчин осудили за перевод денег террористам

Два жителя Ростова-на-Дону получили тюремные сроки за перевод денег террористам

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Shutterstock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам и к 9 годам 1 месяцу двух мужчин, отправлявших деньги террористам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Булатова Магомед-Вали…и Нурмагомедова Наримана», — говорится в сообщении.

В судебной инстанции уточнили, что подельникам назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденные заплатят штрафы: Булатов — 50 тысяч рублей, Нурмагомедов — 20 тысяч рублей.

Суд установил, что в 2021 году Булатов решил принять участие в деятельности «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Он предлагал своим знакомым, включая Нурмагомедова, финансово поддержать террористов.

В конце октября жителя Подмосковья попал под подозрение в финансировании терроризма. По версии следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023 года мужчина из Егорьевска отправлял деньги подразделению террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России.

Ранее в Якутии мигранта приговорили к 9 годам колонии за содействие терроризму.

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