В Татарстане задержан мужчина, распространявший террористические материалы в интернете

В Татарстане сотрудники УФСБ России по Республике провели операцию, в ходе которой был задержан житель Казани, подозреваемый в распространении террористических материалов в интернете. По данным ведомства, этот гражданин использовал свою страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для публикации видеороликов, в которых открыто призывал своих подписчиков к проведению террористических актов на стороне террористической организации.

В результате, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье, охватывающей «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», а также «Публичное оправдание терроризма или его пропаганда».

8 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам и к 9 годам 1 месяцу двух мужчин, отправлявших деньги террористам. В судебной инстанции уточнили, что подельникам назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденные заплатят штрафы: Булатов — 50 тысяч рублей, Нурмагомедов — 20 тысяч рублей.

Ранее житель Магадана получил два года колонии за оправдание терроризма.