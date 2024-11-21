Белоруссии выдали участника террористического формирования

В Белоруссию экстрадировали Василия Веремейчика, связанного с террористической организацией «Полк имени Калиновского». Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил глава следственного управления республиканского КГБ Константин Бычек.

По его словам, Веремейчик доставлен в Белоруссию «в рамках международного сотрудничества» по запросу КГБ. Он разыскивался по уголовному делу по факту деятельности террористического «Полка имени Калиновского».

Веремейчик, являющийся уроженцем Солигорска, в 2022 году принимал участие в боевых действиях на Украине в составе «Полка имени Калиновского». По некоторым данным, он был задержан во Вьетнаме.

25 сентября Верховный суд Белоруссии признал экстремистское формирование «Полк имени Калиновского» («Полк iмя Кастуся Калiноускага») и его структуры террористической организацией.

Начальник управления надзорного ведомства Александр Карпович проинформировал, что доказана причастность участников этого формирования к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории республики.

Ранее Лукашенко помиловал осужденного за терроризм гражданина ФРГ.