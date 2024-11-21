Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоруссии выдали участника террористического формирования

В Белоруссию экстрадировали члена террористического «Полка имени Калиновского»

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Белоруссию экстрадировали Василия Веремейчика, связанного с террористической организацией «Полк имени Калиновского». Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил глава следственного управления республиканского КГБ Константин Бычек.

По его словам, Веремейчик доставлен в Белоруссию «в рамках международного сотрудничества» по запросу КГБ. Он разыскивался по уголовному делу по факту деятельности террористического «Полка имени Калиновского».

Веремейчик, являющийся уроженцем Солигорска, в 2022 году принимал участие в боевых действиях на Украине в составе «Полка имени Калиновского». По некоторым данным, он был задержан во Вьетнаме.

25 сентября Верховный суд Белоруссии признал экстремистское формирование «Полк имени Калиновского» («Полк iмя Кастуся Калiноускага») и его структуры террористической организацией.

Начальник управления надзорного ведомства Александр Карпович проинформировал, что доказана причастность участников этого формирования к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории республики.

Ранее Лукашенко помиловал осужденного за терроризм гражданина ФРГ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами