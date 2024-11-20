Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков раскрыл сумму, полученную Белгородской областью на возмещение ущерба с начала СВО

Белгородская область получила 40 млрд рублей на возмещение ущерба с начала СВО

close
Антон Вергун/РИА Новости

Белгородская область получила более 40 млрд рублей на возмещение ущерба от атак со стороны Украины с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

«Мы получили от федерального центра на восстановление имущества и уменьшение ущерба от военных действий более 40 миллиардов рублей. За весь период», — сказал он в ходе пресс-конференции.

3 ноября Гладков заявил, что российское правительство выделило Белгородской области 350 млн рублей для компенсации вынужденного простоя предприятий и сотрудников из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре губернатор отмечал, что жители Белгородской области, чьи населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам, теперь могут получить частичную компенсацию аренды жилья через «Госуслуги».

В апреле Гладков сообщал, что пострадавшие в результате обстрелов ВСУ 35 сельхозпроизводителей в Белгородской области получат из федерального бюджета выплаты на общую сумму в 400 млн рублей.

Ранее Гладков сообщил о вступлении женщин в добровольческий отряд «Барс — Белгород».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами