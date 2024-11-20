Гладков раскрыл сумму, полученную Белгородской областью на возмещение ущерба с начала СВО

Белгородская область получила более 40 млрд рублей на возмещение ущерба от атак со стороны Украины с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

«Мы получили от федерального центра на восстановление имущества и уменьшение ущерба от военных действий более 40 миллиардов рублей. За весь период», — сказал он в ходе пресс-конференции.

3 ноября Гладков заявил, что российское правительство выделило Белгородской области 350 млн рублей для компенсации вынужденного простоя предприятий и сотрудников из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре губернатор отмечал, что жители Белгородской области, чьи населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам, теперь могут получить частичную компенсацию аренды жилья через «Госуслуги».

В апреле Гладков сообщал, что пострадавшие в результате обстрелов ВСУ 35 сельхозпроизводителей в Белгородской области получат из федерального бюджета выплаты на общую сумму в 400 млн рублей.

Ранее Гладков сообщил о вступлении женщин в добровольческий отряд «Барс — Белгород».