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Гладков сообщил о вступлении женщин в добровольческий отряд «Барс — Белгород»

Гладков: три женщины вступили в добровольческий «Барс», пять готовят документы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канал о женщинах, которые вступили в добровольческий отряд «Барс».

По его словам, в добровольческий отряд вступили уже три женщины, которые подписали контракты 7 ноября. Еще пять готовят документы.

Гладков поблагодарил граждан, которые вступили в добровольческое подразделение и начали защищать Белгородскую область. Он отметил, что все жители региона и страны гордятся ими.

До этого в Брянской области ввели выплаты в сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд «Барс — Брянск». Как уточнил глава региона Александр Богомаз, заключившие контракт на полгода получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, на год — 300 тысяч. В случае, если контракт будет расторгнут досрочно, полученную сумму нужно будет полностью возместить обратно в бюджет.

Недавно в Челябинской области вдвое увеличили региональную выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону СВО. Власти региона объяснили, что размер единовременной выплаты теперь составит 1,5 млн рублей.

Ранее в Мурманской области увеличили размер выплаты новобранцам СВО.

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