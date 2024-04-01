Белгородские власти перечислят выплаты пострадавшим от ВСУ сельхозпроизводителям

Пострадавшие в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 35 сельхозпроизводителей в Белгородской области 1 апреля получат выплаты на общую сумму в 400 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что деньги на выплаты Белгородская область получила из федерального бюджета по решению президента России Владимира Путина и по решению председателя правительства Михаила Мишустина.

«Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается. Начинаем собирать документы на третий транш. Напомню, что мы получили около 2 млрд рублей на это направление», — написал Гладков.

Также он сообщил, что жителям Грайворонского округа продолжают поступать продуктовые наборы.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности проживающих в Белгородской области детей направляют в другие российские регионы, где они в том числе продолжают учиться. Губернатор призвал родителей не беспокоиться о своих детях, заверив, что по каждому обращению он звонит лично губернаторам принимающих регионов.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.