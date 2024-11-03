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Белгородским предприятиям выделили около 350 млн рублей на компенсацию простоя

Гладков: Кабмин выделил 350 млн рублей компенсации белгородским предприятиям

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российское правительство выделило Белгородской области 350 млн рублей для компенсации вынужденного простоя предприятий и сотрудников из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что работники предприятий получат компенсацию по оплате труда. Губернатор поблагодарил правительство РФ за помощь.

Также Гладков отмечал, что жители Белгородской области, чьи населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам, теперь могут получить частичную компенсацию аренды жилья через «Госуслуги».

До этого председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что итоговая сумма исков жителей полуострова к Киеву в связи с энергетической, водной и другими блокадами может достичь сотен триллионов рублей. По его словам, в задачи властей полуострова входит подсчет суммы ущерба от атак беспилотников ВСУ, терактов на Крымском мосту и других преступлений Киева.

Ранее омбудсмен назвала число эвакуированных в ПВР россиян из приграничных регионов.

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