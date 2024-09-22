Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На «Госуслугах» появился сервис помощи жителям Белгородской области

Гладков: жители Белгородской области могут компенсировать аренду на «Госуслугах»

close
Настоящий Гладков' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Жители Белгородской области, чьи населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам, теперь могут получить частичную компенсацию аренды жилья через «Госуслуги». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам областного главы, обычная компенсация из областного бюджета составит 20 тысяч рублей, а для многодетных семей — 40 тысяч. Гладков отметил, что за три дня заявление на компенсацию подали 140 человек.

21 сентября губернатор сообщал, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Тишанка, в результате чего шесть населенных пунктов остались без света.

По данным Гладкова, в этот же день в Белгородской области дважды объявлялась ракетная опасность. Глава региона рассказал о дроне в поселке Октябрьский, где беспилотник атаковал трактор. Кроме того, подверглось обстрелу село Байцуры. Днем ВСУ также атаковали Шебекинский городской округ.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами