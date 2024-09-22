На «Госуслугах» появился сервис помощи жителям Белгородской области

Жители Белгородской области, чьи населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам, теперь могут получить частичную компенсацию аренды жилья через «Госуслуги». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам областного главы, обычная компенсация из областного бюджета составит 20 тысяч рублей, а для многодетных семей — 40 тысяч. Гладков отметил, что за три дня заявление на компенсацию подали 140 человек.

21 сентября губернатор сообщал, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Тишанка, в результате чего шесть населенных пунктов остались без света.

По данным Гладкова, в этот же день в Белгородской области дважды объявлялась ракетная опасность. Глава региона рассказал о дроне в поселке Октябрьский, где беспилотник атаковал трактор. Кроме того, подверглось обстрелу село Байцуры. Днем ВСУ также атаковали Шебекинский городской округ.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.