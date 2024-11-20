В Кремле знают о попытках Украины взорвать «Турецкий поток». Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на расследование Der Spiegel, передает ТАСС.

«Да. Именно об этом ранее уже говорил (президент РФ Владимир) Путин», — сказал представитель Кремля.

До этого стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а в данный момент посол в Британии Валерий Залужный хотел взорвать не только «Северные потоки», но и «Турецкий поток» — однако эта операция провалилась, написал журнал Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что часть участников подрыва газопроводов имеют «давние связи с ЦРУ».

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что декларация G20 поможет РФ добиваться расследования подрыва «Северных потоков».

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».