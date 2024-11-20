Залужного обвинили в планах взорвать также «Турецкий поток»

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а в данный момент посол в Британии Валерий Залужный хотел взорвать не только «Северные потоки», но и «Турецкий поток» — однако эта операция провалилась. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

Издание привело новую информацию о теракте на «Северных потоках» — якобы в операции принимали участие около десятка мужчин и одна женщина. Утверждается, что часть участников подрыва газопроводов имеют «давние связи с ЦРУ». Успех этой операции, по мнению Spiegel, связан с тем, что действия украинских террористов были решительными, а спецслужбы Германии и других государств проявили некомпетентность.

Насчет «Турецкого потока» издание пишет, что операция провалилась.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что декларация G20 поможет РФ добиваться расследования подрыва «Севпотоков».

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».