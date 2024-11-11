Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки»

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил «Коммерсанту», что взорвать газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» мог лишь спецназ НАТО.

По его словам, у Военно-морских сил (ВМС) Украины нет оборудования и специалистов, которые могли бы подорвать газопроводы на такой глубине. При этом, как считает Патрушев, такими возможностями обладают спецслужбы США и Британии.

«Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок», — объяснил он решение взорвать газопроводы.

Также Патрушев заявил, что недавно убедился в боеспособности сил Черноморского флота. Так он прокомментировал заявления западных СМИ якобы о том, что ВСУ нанесли ущерб флоту. По его словам, никакого поражения российского флота на Черном море нет.

6 ноября эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что уцелевшая нитка «Северного потока – 2» может заработать, если зима в Европе окажется морозной.

Ранее президент Германии напал на писателя из-за слов про «Северный поток — 2».