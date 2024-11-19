Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, что поможет в расследовании подрыва «Северных потоков»

Лавров: декларация G20 поможет РФ добиваться расследования подрыва «Севпотоков»

close
Nord Stream 2 AG

Пункт о неприемлемости нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в декларации саммита G20 поможет России добиваться расследования подрыва «Северных потоков». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Инфраструктура гражданская она интересна еще и в том плане, что это ведь включает и «Северные потоки»», — отметил министр.

По его словам, это поможет России в практической работе, которую она продолжает, добиваясь «транспарентного расследования».

До этого генпрокуратура Германии, отвечающая за расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила, что не будет раскрывать детали следствия по «Северным потокам».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами