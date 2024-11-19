Лавров рассказал, что поможет в расследовании подрыва «Северных потоков»

Пункт о неприемлемости нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в декларации саммита G20 поможет России добиваться расследования подрыва «Северных потоков». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Инфраструктура гражданская она интересна еще и в том плане, что это ведь включает и «Северные потоки»», — отметил министр.

По его словам, это поможет России в практической работе, которую она продолжает, добиваясь «транспарентного расследования».

До этого генпрокуратура Германии, отвечающая за расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила, что не будет раскрывать детали следствия по «Северным потокам».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки».