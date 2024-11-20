В повреждении кабелей на дне Балтийского моря заподозрили россиянина

Гражданин Российской Федерации является капитаном китайского судна, которое подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Согласно версии издания, китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло стать причиной повреждений подводных кабелей.

«Корабль стал заметным из-за своего странного маршрута. За грузовым судном следовали два датских военных корабля. Сообщается, что датчане остановили корабль. Bild пишет, что капитаном корабля является россиянин.

20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает смехотворными обвинения в диверсиях на подводных телекоммуникационных кабелях в Балтийском море.

18 ноября сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

После случившегося главы минобороны Швеции и Литвы выразили обеспокоенность и упомянули в своих комментариях «опасное соседство с Россией».

В этот же день стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля Cinia C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию.

Ранее в Финляндии раскрыли планы стран Балтики задержать суда по подозрению в разрыве кабелей.