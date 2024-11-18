В Европе сообщили о разрыве второго подводного кабеля связи

Подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между между Литвой и Швецией, был оборван. Об этом в эфире литовского национального телевидения LRT заявил технический директор компании Андрюс Шемешкявичус.

По его словам, инцидент произошел около 10 утра (по литовскому времени) 17 ноября.

«Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Расследование и выяснение продолжались, и стало понятно, что она была нарушена», — сказал Шемешкявичус.

До этого телекоммуникационный кабель, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию, оказался оборван. Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1.

C-Lion1 — это первый кабель, который проложили напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.

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