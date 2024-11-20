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В Кремле отвергли обвинения России в разрыве кабелей в Балтийском море

Песков: обвинения России в разрыве кабелей в Балтийском море смехотворны

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Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

Россия считает смехотворными обвинения в диверсиях на подводных телекоммуникационных кабелях в Балтийском море. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это достаточно абсурдно, не имея оснований, продолжать во всем обвинять Россию. Это [выглядит] смехотворно на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря. Я имею в виду подрывы «Северных потоков», — сказал официальный представитель Кремля.

18 ноября сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

После случившегося главы минобороны Швеции и Литвы выразили обеспокоенность и упомянули в своих комментариях «опасное соседство с Россией».

В этот же день стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля Cinia C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию.

Ранее президент Литвы допустил диверсию на кабеле связи со Швецией.

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