Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии раскрыли планы стран Балтики задержать суда по подозрению в разрыве кабелей

Хяккянен: страны Балтики готовы задерживать суда по подозрению в разрыве кабелей

close
Prime Minister's Office of Finland

Власти стран региона Балтийского моря провели «работу над ошибками» после расследования повреждения газопровода Balticconnector и готовы останавливать суда, если они подозреваются в повреждении кабелей связи. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным финских СМИ, 18 ноября в том районе Балтийского моря, где были повреждены телекоммуникационные кабели, находилось китайское судно Yi Peng 3.

«Я пока не собираюсь комментировать, под каким флагом оно [судно] ходило и какую активность там наблюдали. Идет расследование», — сказал Хяккянен.

По его словам, повреждение кабеля произошло в шведской экономической зоне, неподалеку от острова Эланд, а Швеция располагает очень хорошей морской и подводной техникой, которая поможет установить подозреваемых.

Министр отметил, что власти стран региона Балтийского моря готовы останавливать корабли в рамках расследования. Он добавил, что если речь идет о диверсии на критически важную инфраструктуру, то «необходимо выяснить, кто это сделал».

Накануне сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

В этот же день стало известно, что телекоммуникационный кабель, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию, был поврежден. Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1.

Ранее хуситы повредили связывающие Европу с Азией подводные кабели связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами