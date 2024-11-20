В Тбилиси завершилась протестная акция оппозиции

Митинг оппозиции в центре Тбилиси завершился после того, как полиция оттеснила протестующих с проспекта Чавчавадзе, где они провели всю ночь. Кадры происходящего транслировал местный телеканал «Мтавари архи».

Когда ситуация стабилизировалась и полиция выстроилась в два ряда на проспекте Меликишвили, один из лидеров оппозиции, Зураб Джапаридзе, обратился к протестующим. Он сказал, что продолжать акцию в таком формате бессмысленно и призвал всех разойтись. В это же время место проведения протеста начали покидать сотрудники правоохранительных органов.

О вытеснении участников акции протеста в Тбилиси с проспекта Чавчавадзе стало известно ранним утром в среду.

19 ноября грузинская оппозиция заявила о переходе к новой тактике уличных протестов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

В ноябре представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники, а также гражданские активисты вышли на протестные акции против итогов парламентских выборов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в суд из-за результатов выборов.