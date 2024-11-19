Жители Одессы устроили акцию протеста из-за отсутствия света

Одесситы перекрыли движение на одной из городских улиц из-за длительного отсутствия света в домах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По имеющейся информации, в некоторых домах электричества нет уже два с половиной дня. В других местах возобновили подачу света не более чем на три часа.

В связи с этим одесситы заблокировали движение транспорта на одной из улиц.

19 ноября сообщалось, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли перебои с электричеством. Свыше 15,6 тыс. абонентов остались обесточенными после ночной атаки.

18 ноября в Киеве ввели ограничения на подачу электроэнергии, свет в дома дают по графику четыре часа через шесть. Со среды из-за ухудшения погоды в Киеве будут введены более суровые ограничения — четыре часа через четыре.

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее стало известно об отключении ядерных реакторов украинских АЭС.