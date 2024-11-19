Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Одессы устроили акцию протеста из-за отсутствия света

В Одессе горожане из-за отсутствия света перекрыли улицу

close
Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Одесситы перекрыли движение на одной из городских улиц из-за длительного отсутствия света в домах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По имеющейся информации, в некоторых домах электричества нет уже два с половиной дня. В других местах возобновили подачу света не более чем на три часа.

В связи с этим одесситы заблокировали движение транспорта на одной из улиц.

19 ноября сообщалось, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли перебои с электричеством. Свыше 15,6 тыс. абонентов остались обесточенными после ночной атаки.

18 ноября в Киеве ввели ограничения на подачу электроэнергии, свет в дома дают по графику четыре часа через шесть. Со среды из-за ухудшения погоды в Киеве будут введены более суровые ограничения — четыре часа через четыре.

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее стало известно об отключении ядерных реакторов украинских АЭС.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами