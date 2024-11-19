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В Запорожье фиксируются перебои с электричеством

Федоров: свыше 15 тыс. потребителей в Запорожье продолжают оставаться без света

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Подконтрольный Украине город Запорожье продолжает оставаться без электричества. Об этом заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Свыше 15,6 тыс. абонентов остаются обесточенными после ночной атаки», — написал он.

Федоров отметил, что энергетики уже приступили к восстановительным работам. Он добавил, что электроэнергию вернули двум тысячам абонентам.

Вечером 18 ноября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о поражении трансформаторного завода в Запорожье. Он отметил, что в Запорожье произошло много сильных прилетов по расположенным на правом берегу Днепра заводам.

15 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что российские военнослужащие продвинулись вперед в Запорожской области.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.

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