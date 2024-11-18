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В Киеве введен график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны

В Киеве из-за дефицита будут подавать свет по графику четыре часа через шесть

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Reuters

В Киеве введены ограничения на подачу электроэнергии, свет в дома дают по графику четыре часа через шесть. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

«У нас ограничения подачи: четыре часа — подача, шесть часов — отсутствие подачи. Это, по прогнозам многих экспертов, «легкий» график», — сказал он.

Игнатьев добавил, что со среды из-за ухудшения погоды в Киеве будут введены более суровые ограничения — четыре часа через четыре.

С понедельника на всей территории Украины ввели графики отключений электроэнергии из-за повреждения энергообъектов.

До этого украинская энергокомпания ДТЭК заявила о «серьезных повреждениях» на ряде своих тепловых электростанций (ТЭС).

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее в одном из городов Херсонской области ввели веерные отключения света.

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