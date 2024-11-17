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Стало известно об отключении ядерных реакторов украинских АЭС

Bloomberg: Украина отключила 7 из 9 действующих ядерных реакторов АЭС

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IrynaL/Shutterstock/FOTODOM

Украина отключила семь из девяти действующих ядерных реакторов после атаки на критическую инфраструктуру страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сотрудники МАГАТЭ на украинских станциях зафиксировали, что в воскресенье, 17 ноября, только два из девяти реакторов вырабатывали электроэнергию на полную мощность.

«Энергетическая инфраструктура страны чрезвычайно уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что выработка электроэнергии на других блоках была снижена до 40–90% мощности.

В воскресенье, 17 ноября, министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим украинский военно-промышленный комплекс (ВПК). Министр энергетики Украины Герман Галущенко до этого заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

Ранее Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины.

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