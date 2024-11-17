В ряде областей Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его данным, взрывы произошли в Винницкой области.

«Мониторинговые паблики сообщают о полете ракет над западной Украиной», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что взрывы произошли в Ивано-Франковской области и в городе Ровно на северо-западе страны.

Также утром в воскресенье, 17 ноября, в Черкасской области Украины зафиксировали очередные взрывы. Подробности случившегося не приводятся, но, судя по сообщениям, это уже третья волна взрывов за утро. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Также тревога объявлена в Киеве, там также произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Николаеве произошла серия взрывов.