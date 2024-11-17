Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ряде областей Украины произошли взрывы

«Страна.ua»: в ряде областей Украины произошли взрывы

close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В ряде областей Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его данным, взрывы произошли в Винницкой области.

«Мониторинговые паблики сообщают о полете ракет над западной Украиной», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что взрывы произошли в Ивано-Франковской области и в городе Ровно на северо-западе страны.

Также утром в воскресенье, 17 ноября, в Черкасской области Украины зафиксировали очередные взрывы. Подробности случившегося не приводятся, но, судя по сообщениям, это уже третья волна взрывов за утро. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Также тревога объявлена в Киеве, там также произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Николаеве произошла серия взрывов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами