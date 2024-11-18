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Российские войска поразили трансформаторный завод в подконтрольном Украине Запорожье

Лебедев: в подконтрольном ВСУ Запорожье поражен трансформаторный завод

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Reuters

В подконтрольном украинским властям Запорожье поражен трансформаторный завод. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в Запорожье произошло много сильных прилетов по расположенным на правом берегу Днепра заводам. В частности, были поражены Запорожский трансформаторный завод и находившиеся рядом с ним предприятия.

17 ноября сообщалось, что на Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке страны. Из-за этого с задержкой курсирует ряд поездов.

В тот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что 17 ноября Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.

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